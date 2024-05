Magnate Australia, ‘via il mio ritratto dalla mostra, è brutto’

agenzia

Miliardaria Gina Rinehart in guerra con l'artista Namatjira

ROMA, 17 MAG – L’arte è soggettiva. Molti artisti desiderano condividere il proprio lavoro con il mondo ma non vi è alcuna garanzia che il pubblico lo capisca o addirittura gli piaccia. Questo sembra certamente essere il caso di un dipinto dell’artista australiano Vincent Namatjira, che include un ritratto della persona più ricca d’Australia, la magnate mineraria Gina Rinehart. La storia è raccontata dalla Cnn. A Gina Rinehart il modo in cui è stata rappresentata evidentemente non piace al punto di chiedere alla National Gallery of Australia di rimuovere dalla mostra il dipinto, una delle 21 opere individuali che compongono un unico pezzo nella mostra di Namatjira, ‘Australia in Colour’. La mostra è aperta da marzo nella galleria della capitale australiana, Canberra. Altri soggetti nel pezzo includono la defunta regina Elisabetta II, il musicista americano Jimi Hendrix, l’attivista per i diritti degli aborigeni australiani Vincent Lingiari e l’ ex primo ministro australiano Scott Morrison. Rinehart è il presidente esecutivo di Hancock Prospecting, una società mineraria privata fondata da suo padre, Lang Hancock. Secondo Forbes, Rinehart ha un patrimonio netto stimato di 30,2 miliardi di dollari. L’Associazione nazionale australiana per le arti visive (Nava) si è espressa a sostegno di Namatjira, ha riferito 9News. “Anche se Rinehart ha il diritto di esprimere le sue opinioni sull’opera, non ha l’autorità di fare pressione sulla galleria affinché ritiri il dipinto semplicemente perché non le piace”, ha detto il direttore esecutivo della Nava, Penelope Benton.

