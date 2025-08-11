Maltempo in Giappone, almeno 2 morti nella regione del Kyushu

agenzia

Si cercano numerosi dispersi a causa delle frane e inondazioni

TOKYO, 11 AGO – Almeno due persone sono morte a causa delle inondazioni causate dal maltempo nel Giappone sud occidentale, da diversi giorni battuto da forti piogge torrenziali. L’Agenzia meteorologica nazionale (Jma) ha emesso un’allerta speciale per alcune aree della prefettura di Kumamoto, invitando i residenti delle zone colpite a rimanere in allarme. Secondo la polizia locale, è stata confermata la morte di una donna sulla trentina nella città di Aira, dopo che la sua casa è crollata a causa di una frana provocata dalle forti piogge. A Yatsushiro, un’altra donna è stata trovata all’interno di un’auto caduta in un canale di irrigazione. Sempre nella prefettura di Kumamoto, un uomo che stava evacuando con la sua famiglia è scomparso dopo che la loro auto è stata travolta da una frana nella città di Kosa. Altre persone investite da frane che hanno spazzato via case e automobili sono state segnalate nella vicina prefettura di Fukuoka. Il primo ministro Shigeru Ishiba ha dichiarato che il governo è “impegnato ad attuare tutte le misure necessarie per impedire ulteriori catastrofi naturali”, esortando al contempo i residenti a rimanere vigili. L’operatore ferroviario Jr Kyushu, che serve il sud-ovest del Giappone, ha dichiarato di aver sospeso tutti i servizi dei treni veloci Shinkansen dall’inizio delle operazioni al mattino, ma di averli poi ripresi nel pomeriggio. Secondo l’agenzia meteorologica, la località di Tamana, nella prefettura di Kumamoto, ha registrato 370 millimetri di pioggia in sei ore fino alle prime ore di lunedì, quasi il doppio della media delle precipitazioni della città per tutto il mese di agosto.

