Maltempo in Spagna, per allagamenti a Malaga fermi gli autobus

agenzia

Disposte evacuazioni in un quartiere per la piena di un fiume

MADRID, 13 NOV – Uno dei punti più colpiti da una forte ondata di maltempo in Spagna è l’area di Malaga, in Andalusia, dove le ultime precipitazioni stanno creando diversi disagi. Come reso noto dal comune della città (che ha oltre 580.000 abitanti), in alcune piazze e strade in piena area urbana si stanno verificando allagamenti, situazioni che stanno provocando problemi di traffico. Proprio per questo motivo, è stata sospesa fino a nuovo avviso la circolazione degli autobus pubblici. Inoltre, le autorità regionali andaluse hanno reso noto di aver provveduto all’evacuazione di diversi residenti del quartiere periferico di Campanillas, dove preoccupa la crescita improvvisa della portata di un fiume. Precedentemente, era anche stata decretata la sospensione delle attività scolastiche in tutta la provincia di Malaga. E molte persone, racconta il giornale locale ‘Sur’ hanno optato per un “auto-confinamento”, e scelto di lavorare da casa. Altre zone della Spagna in particolare allerta per maltempo sono la provincia di Tarragona (Catalogna) e parte della Comunità Valenciana, quest’ultima già gravemente colpita dall’alluvione di due settimane fa. Finora, ha reso noto una responsabile dei servizi d’emergenza, in questa regione i disagi principali si sono registrati in provincia di Castellón, dove, secondo la stampa locale, sono state chiuse scuole, strade e diversi negozi.

