Maltempo nel nord del Kenya, 13 morti e 15 mila sfollati

agenzia

Meteorologi, 'forti piogge per tutto il mese'

NAIROBI, 13 APR – Più di 15 mila sfollati e 13 morti, questo il bilancio provvisorio dei violenti ed incessanti temporali che si sono abbattuti nel nord del Kenya nelle ultime due settimane. Il sito Kenyans ha riportato i dati trasmessi dalle autorità nazionali, mentre la Croce Rossa keniota sta invitando i residenti delle contee di Busia, Kirinyaga e Homabay, dove le famiglie sfollate nelle ultime ore sono state più di mille, a lasciare le loro abitazioni e spostarsi su terreni più alti e lontani dai corsi d’acqua per evitare “ulteriori perdite di vite umane”. L’ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) ha riferito che quasi 20 mila persone in tutto il paese sono state colpite dal maltempo. I rapporti del dipartimento meteorologico nazionale indicano che il Paese dovrebbe subire altre forti piogge per tutto il mese.

