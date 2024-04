Maltempo nel Vietnam del nord, morto un bambino di 5 anni

agenzia

HANOI, 22 APR – Lo scorso fine settimana il mal tempo ha colpito gran parte del Vietnam settentrionale. I danni maggiori, come riporta Vietnam News, si sono avuti nella provincia di Ha Giang, dove le forti piogge, accompagnate da raffiche di vento, hanno provocato la morte di un bambino di cinque anni, mentre otto persone sono rimaste ferite in varie province. I danni, che sono stati stimati complessivamente in decine di miliardi di dollari, hanno coinvolto migliaia di edifici, centinaia di ettari di coltivazioni e allevamenti, oltre che numerose infrastrutture per l’elettricità e le telecomunicazioni, che hanno lasciato al buio alcune zone. Centinaia gli alberi divelti, soprattutto nella capitale Hanoi. Il Centro nazionale di previsione meteorologica e idrologica vietnamita ha comunicato che questo periodo di transizione, caratterizzato dall’intreccio di masse d’aria calda e fredda che spesso porta a forti temporali accompagnati da tornado, fulmini e grandine, possa continuare anche nel prossimo periodo. Le autorità competenti hanno attivato un sistema di allerta e di monitoraggio 24 ore su 24.

