agenzia

NEW YORK, 27 OTT – Alcune centinaia di manifestanti anti Trump si sono radunati fuori dal Madison Square Garden, dove è in corso il comizio dell’ex presidente. “Trump è un traditore”, è un “fascista”, si legge in alcuni dei cartelloni agitati dai manifestanti anti-Trump, che cantano “Lock him up”, ‘carceratelo’. “No dittatori, no nazisti, no Trump”, è un altro cartellone.

