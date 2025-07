Manifestazione filopalestinese a Berlino, 57 arresti

agenzia

17 poliziotti feriti

FRANCOFORTE SUL MENO, 27 LUG – Almeno 57 persone sono state arrestate ieri a Berlino durante una manifestazione filopalestinese tenuta a margine del Pride: lo ha reso noto la polizia, aggiungendo che 17 agenti sono rimasti feriti negli scontri con i manifestanti. In un comunicato stampa pubblicato su X, la polizia ha parlato di “disturbi dell’ordine pubblico”, inclusi atti di “resistenza” contro le forze dell’ordine come lancio di bottiglie, nonché slogan antisemiti. Secondo le autorità, hanno partecipato alla manifestazione circa 10.000 persone, che sono state disperse dagli agenti. Il raduno si è svolto in concomitanza con il Pride, che si è tenuto in un altro quartiere della capitale tedesca. Quest’ultimo ha portato all’arresto di 64 persone per “insulti, percosse, lesioni e uso di simboli di organizzazioni anticostituzionali e terroristiche”, ha riferito la polizia, senza fornire ulteriori dettagli.

