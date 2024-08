‘Marchiano le case degli anti-Maduro’, la denuncia sui social

agenzia

Intimidito chiunque protesti contro la rielezione del chavista

CARACAS, 12 AGO – Il ‘chavismo’ al potere in Venezuela utilizza le sue forze di sicurezza e gruppi paramilitari per minacciare e intimidire chiunque protesti contro il risultato ufficiale delle elezioni del 28 luglio, che hanno attribuito una contestata vittoria al presidente uscente Nicolas Maduro. Questo fine settimana, sui social sono circolate immagini che mostravano diverse case del quartiere 23 de Enero, uno dei più popolari di Caracas, segnate dal segno X. “Ci sono troppe case (segnate). Vuol dire che c’è tantissima gente che manifesta contro il governo”, ha commentato una persona del posto, sotto anonimato, al quotidiano El Nacional. L’avvocata venezuelana e direttrice dell’Istituto Casla, Tamara Suju, ha riferito che il fenomeno è stato denunciato alla Corte penale internazionale, dove è aperta un’indagine contro Maduro e l’estabilishment venezuelano per crimini contro l’umanità. “Denunciamo alla Cpi l’atto vandalico delle case della Parrocchia 23 de Enero, che sono state contrassegnate con una X per identificare oppositori o manifestanti. Ricordiamo che in questa Parrocchia opera il gruppo sovversivo La Piedrita, guidato da Valentín Santana”, ha detto l’attivista venezuelana.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA