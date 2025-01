Marcia pro-palestinese a Londra alla vigilia della tregua a Gaza

agenzia

Migliaia sfilano nel centro, diversi arresti

LONDRA, 18 GEN – Migliaia di manifestanti pro-palestinesi si sono riuniti nel centro di Londra oggi, alla vigilia dell’entrata in vigore della tregua tra Israele e Hamas, sperando in qualcosa di più di un “cessate il fuoco temporaneo”. La marcia prevista si è trasformata in un raduno su Whitehall, il viale principale del quartiere governativo, dopo che la polizia ha respinto il percorso proposto dalla Palestine Solidarity Campaign, che passava troppo vicino a una sinagoga. La polizia, presente in massa, ha annunciato su X che nel tardo pomeriggio aveva arrestato “tra i 20 e i 30 manifestanti” che avevano lasciato il perimetro autorizzato, dopo aver già effettuato altri 7 arresti in precedenza. I partecipanti reggevano cartelli con le scritte ‘Basta armare Israele’ e ‘Gaza, stop al massacro’.

