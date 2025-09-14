agenzia
Marco Rubio è arrivato in Israele
La visita arriva dopo l'attacco contro Hamas in Qatar
ROMA, 14 SET – Il Segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato in Israele dopo aver espresso ieri il fermo sostegno dell’amministrazione di Donald Trump al suo alleato, nonostante i recenti attacchi israeliani in Qatar. Secondo il Dipartimento di Stato americano, lo scopo del viaggio di Rubio è quello di assicurare a Israele il sostegno degli Stati Uniti, in vista del prossimo riconoscimento di uno Stato palestinese da parte di diversi Paesi all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA