Marine Le Pen condannata per appropriazione indebita di fondi pubblici: ora è ineleggibile

francia

La leader del RN Marine Le Pen e otto eurodeputati sono stati giudicati colpevoli di appropriazioneindebita di fondi pubblici nel processo sugli assistenti degli eurodeputati del Rassemblement National al Parlamento europeo di Strasburgo. L’accusa ha chiesto 5 anni di cui 3 con la condizionale e l’ineleggibilità con effetto immediato, senza attendere i successivi gradi di giudizio.

Il tribunale di Parigi ritiene che il caso abbia rappresentato una frode da 2,9 milioni di euro per il contribuente europeo, «facendo pagare al Parlamento europeo delle persone che lavoravano in realtà per il partito» al livello nazionale e non al livello Ue. Dichiarati colpevoli per ricettazione anche i dodici ex assistenti parlamentari presenti in tribunale.