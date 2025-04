Marinese (Fondazione Venezia), ‘siamo ambasciatori dell’Italia’

agenzia

Il presidente al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka

OSAKA, 14 APR – La presenza di Fondazione Venezia al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka “rappresenta il migliore modo per avere tanti ambasciatori del nostro modello che nella storia diventa sempre più forte e si consolida sempre di più”. Lo ha detto all’ANSA il presidente di Fondazione Venezia, Vincenzo Marinese, che ha partecipato all’evento Sistema cultura Venezia in occasione della prima settimana del Padiglione Italia in cui proprio la Serenissima è protagonista. “L’idea di essere tutti qui insieme a rappresentare le nostre particolarità, le nostre iniziative, dimostra che dietro Venezia c’è una grande cultura ma c’è anche un grande sistema” conclude Marinese.

