agenzia
‘Maxwell, non credo che Epstein sia morto suicida’
Cnn cita colloquio fra socialite e viceministro giustizia
NEW YORK, 22 AGO – “Non credo che” Jeffrey Epstein “sia morto suicida”. Lo ha detto Ghislaine Maxwell, la socialite complice dell’ex finanziere accusato di traffico sessuale. E’ quanto emerge dalle trascrizioni del colloquio fra maxwell e Todd Blanche, il viceministro della giustizia ed ex legale personale di Donald Trump, secondo quanto riportato da Cnn.
