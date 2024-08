Media, 11 morti e 14 dispersi per le inondazioni in Cina

agenzia

Nel nord-est, ricerche ancora in corso

PECHINO, 24 AGO – Almeno 11 persone sono morte e altre 14 sono disperse dopo le forti piogge che hanno colpito la provincia cinese nord-orientale di Liaoning negli ultimi giorni. Lo riferisce l’emittente statale Cctv. “Il ciclo di forti piogge ha causato danni estremamente gravi alla città di Huludao, in particolare alla contea di Jianchang e alla contea di Suizhong. Strade, elettricità, comunicazioni, case, raccolti, ecc. sono stati gravemente colpiti”, ha annunciato Cctv dopo una conferenza stampa sugli aggiornamenti che si è tenuta oggi. “Dopo diversi controlli, è stato scoperto che il disastro ha causato 10 morti e 14 dispersi”, ha proseguito l’emittente, aggiungendo che anche un funzionario è morto “mentre era impegnato nelle operazioni di salvataggio”. Il rapporto ha affermato che “sono in corso sforzi di ricerca e soccorso a tutto campo per i dispersi”. I media statali hanno riferito ierì che oltre 50.000 persone erano state evacuate a Huludao, a causa delle forti piogge che erano continuate per diversi giorni.

