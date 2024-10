Media, 17 feriti in raid russi nella notte su Kryvyi Rig

agenzia

Migliaia senza corrente elettrica nella regione di Sumy

ROMA, 20 OTT – Almeno 17 persone sono rimaste ferite in attacchi aerei notturni russi sulle aree residenziali a Kryvyi Rig, la città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. E’ quanto scrive il quotidiano Kyiv Independent che cita Oleksandr Vilkul, capo dell’amministrazione militare della città. Le truppe russe hanno colpito la città, situata nell’oblast di Dnipropetrovsk, due volte con missili balistici, secondo Vilkul. Otto dei feriti sono attualmente in ospedale, ma le loro condizioni non sono gravi, ha affermato su Telegram. Il raid russo, sostiene Vilkul, ha preso di mira “siti civili pacifici”, danneggiando 15 edifici, tre istituti scolastici, tre edifici amministrativi, sette aziende e un hotel. La Russia ha anche attaccato un impianto energetico nella regione di Sumy, nel nord-est del Paese, ha riferito su Telegram l’operatore elettrico regionale, affermando che “più di 37.000 utenti” sono temporaneamente privi di elettricità. Kiev si prepara ad affrontare l’inverno più rigido della guerra, con Mosca che ha distrutto interi settori della sua capacità produttiva e continua a colpire i siti energetici.

