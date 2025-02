Media, 5 bombe su bus Tel Aviv dovevano esplodere insieme

agenzia

'Trovato ordigno inesploso di 5 chili con scritte in arabo'

TEL AVIV, 20 FEB – In uno degli autobus in cui sono stati trovati ordigni nella zona di Bat Yam, vicino Tel Aviv, è stata trovata una bomba da cinque chili inesplosa e sul bagaglio in cui era nascosta ci sono scritte in arabo. Secondo fonti della sicurezza citate dal Channel 12, i cinque ordigni esplosivi (3 detonati e 2 inesplosi) erano dotati di timer e tutte le esplosioni dovevano avvenire simultaneamente: “Si tratta di un attacco terroristico strategico”. Il primo ministro Benyamin Netanyahu sta ricevendo aggiornamenti continui sugli episodi e effettuerà a breve una valutazione della situazione di sicurezza, fa sapere l’ufficio del premier.

