Media, a Managua opera un centro di spionaggio russo

agenzia

È nella base militare di Mokorón, la principale del Nicaragua

MANAGUA, 26 AGO – Una base dell’esercito nicaraguense situata sul Cerro Mokorón, a sud della capitale Managua, sarebbe diventata uno dei principali centri di spionaggio della Russia, secondo fonti legate all’istituzione militare sentite dal sito di notizie Confidencial. Funzionari russi sarebbero gli unici a controllare le strumentazioni della base e le relative informazioni mentre i militari locali si limitano a sorvegliare l’edificio. All’interno funziona un sofisticato sistema detto di radiogoniometria, in grado di localizzare geograficamente segnali telefonici televisivi o di radio. Si tratta della base più importante per la sicurezza del Nicaragua visto che ospita la Direzione di Intelligenza e Controintelligenza Militare (DICIM) dell’Esercito. Il sistema di radiogoniometria e il software SORM-3, l’equivalente russo di Echelon, sarebbe utilizzato congiuntamente per sorvegliare le ambasciate e rilevare possibili “traditori” della dittatura. È dal 2017 che in varie basi militari del paese, secondo le fonti citate da Confidencial, sarebbero stati installati, da un gruppo di quattro ufficiali arrivati direttamente da Mosca, strumenti ed antenne per realizzare attività di spionaggio.

