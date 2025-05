Media, Afd fa ricorso contro i Servizi in Germania

agenzia

Il partito è stato classificato come 'destra estrema'

BERLINO, 05 MAG – L’ultradestra tedesca di Afd ha fatto ricorso contro i Servizi interni, che li hanno classificati come partito di estrema destra. Ne dà notizia la Faz, che cita un portavoce. La decisione dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione ha reso nota la sua decisione nei giorni scorsi, rilanciando il dibattito in Germania sull’opportunità di una messa al bando di Alternative die Deutschland.

