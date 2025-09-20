Media, almeno 36 uccisi a Gaza dall’alba, 31 a Gaza City

agenzia

Al Jazeera, colpita casa del fratello del direttore ospedale

ROMA, 20 SET – Almeno 36 persone sono state uccise dall’alba nella Striscia, di cui 31 nella città di Gaza: lo hanno riferito fonti ospedaliere ad Al Jazeera. L’attacco aereo ha colpito anche l’abitazione del fratello di Mohammed Abu Salmiya, direttore del complesso medico al-Shifa, uccidendo l’uomo e molti dei suoi figli, alcuni minori.

