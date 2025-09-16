Media, “almeno 62 uccisi nella Striscia, 52 a Gaza City”

In Primo piano

Idf, prima di offensiva colpiti 850 obiettivi

E’ salito ad almeno 62 morti il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani oggi nella Striscia, 52 dei quali uccisi a Gaza City. Lo riferisce al Jazeera citando fonti mediche. L’aeronautica militare israeliana ha colpito oltre 850 obiettivi e centinaia di membri di Hamas a Gaza City la scorsa settimana, ha riferito l’esercito, in preparazione all’offensiva di terra nella zona iniziata ieri sera. In una dichiarazione, l’Idf ha comunicato di aver dato il via a una “operazione su vasta scala in tutta la città di Gaza” con l’obiettivo di “raggiungere i traguardi della guerra nella Striscia di Gaza”, tra cui la sconfitta di Hamas e la liberazione degli ostaggi. “L’attività delle truppe è iniziata in conformità con il piano operativo e si prevede che si estenderà in base alla valutazione della situazione”, hanno aggiunto i militari.

