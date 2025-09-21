Media, ‘anche l’Australia riconoscerà oggi lo Stato palestinese’

agenzia

Lo scrive il Times of Israel citando un funzionario Usa

ROMA, 21 SET – L’Australia annuncerà oggi il riconoscimento unilaterale dello Stato palestinese all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Lo scrive il Times of Israel citando un alto funzionario dell’amministrazione Trump. Canberra sarebbe il terzo paese occidentale a compiere un simile passo oggi, insieme a Regno Unito e Portogallo. “Abbiamo detto loro che non è utile”, ha affermato il funzionario Usa – Paese contrario al riconoscimento – mentre l’Australia ha giustificato la mossa con “considerazioni interne”. L’ambasciata australiana a Gerusalemme non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

