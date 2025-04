agenzia

Colpita scuola trasformata in rifugio per sfollati palestinesi

ROMA, 23 APR – Almeno 10 persone sono morte in un attacco israeliano contro una scuola trasformata in rifugio per sfollati palestinesi a Gaza City: lo ripota Al Jazeera, che cita le squadre di soccorso. In precedenza, l’emittente aveva riferito che l’attacco aveva innescato un vasto incendio nell’edificio.

