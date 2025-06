Media, Berlino prevede 850 miliardi di debiti in 4 anni

agenzia

Domani la presentazione dei dati sul nuovo bilancio

BERLINO, 23 GIU – Il governo tedesco pianifica per i prossimi quattro anni debiti record per 850 miliardi. Lo scrive l’Handesblatt, anticipando i dati che saranno presentati domani dal ministro delle Finanze Lars Klingbeil sul nuovo bilancio. Per la difesa e la protezione civile, sono previsti 170 miliardi di euro all’anno entro il 2029.

