agenzia
Media, ‘Capo negoziatore Israele incontra Witkoff a Londra’
'Questa sera,per riprendere colloqui su tregua a Gaza e ostaggi'
TEL AVIV, 17 SET – Il ministro israeliano Ron Dermer, capo negoziatore e massimo consigliere di Netanyahu, incontrerà questa sera a Londra l’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff per discutere la possibilità di riprendere i negoziati su un accordo globale per liberare tutti gli ostaggi e porre fine alla guerra a Gaza. Lo riferisce Channel 12.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA