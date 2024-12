agenzia

Nel colloquio anche il dossier ostaggi

NEW YORK, 15 DIC – Il premier israeliano Benjamin Netanyhu ha avuto con colloquio telefonico con il presidente eletto Donald Trump, nel corso del quale i due leader hanno parlato di un possibile accordo per la liberazione degli ostaggi, della guerra contro Hamas e Gaza e della situazione in Siria. Lo riportano i media israeliani.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA