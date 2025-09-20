In primo piano
Media, cyberattacco contro diversi aeroporti europei
Colpiti Bruxelles, Berlino e Heathrow a Londra
Un attacco informatico che ha preso di mira un fornitore di servizi per i sistemi di check-in e imbarco ha interrotto le operazioni in diversi importanti aeroporti europei, tra cui anche Bruxelles, Berlino e Heathrow a Londra. Si registrano ritardi e cancellazioni dei voli. Lo riferisce l’Independent. Secondo l’aeroporto di Bruxelles, l’attacco ha reso inutilizzabili i sistemi automatizzati, consentendo solo le procedure di check-in e imbarco manuali.
Al momento all’aeroporto di Bruxelles sono stati cancellati dieci voli, anche se per quattro i passeggeri sono stati riprotetti. Si registrano diversi ritardi negli altri voli. E’ quanto apprende l’ANSA da un portavoce dello scalo, che non sa prevedere quando le operazioni di check-in riprenderanno regolarmente. Il cyberattacco “riguarda un fornitore esterno del servizio che opera con diversi aeroporti europei”, precisa. Da Brussels Airlines si apprende che nessuno dei voli della compagnia è tra quelli cancellati.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA