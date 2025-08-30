Media, deputato ucraino ucciso in una sparatoria a Leopoli

In primo piano

Freddato con cinque colpi

A Leopoli è stato ucciso in una sparatoria il deputato del popolo Andriy Parubiy, 54 anni. Lo annuncia la polizia nazionale ucraina, come riportano i media locali. Secondo la polizia, oggi, verso mezzogiorno, c’è stata una sparatoria nel quartiere Frankivskyi di Leopoli: il deputato sarebbe stato freddato con cinque colpi e a causa delle ferite riportate è morto sul colpo. Il leader ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato l’identità della persona uccisa nella sparatoria esprimendo dolore: “Il ministro dell’Interno Ihor Klymenko e il procuratore generale Ruslan Kravchenko hanno appena riferito sulle prime circostanze note dell’orribile omicidio di Leopoli. Andriy Parubiy è stato ucciso. Le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. Sono state impiegate tutte le forze e i mezzi necessari per indagare e trovare l’assassino”. Andriy Parubiy è stato a lungo deputato del popolo e anche Presidente della Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA