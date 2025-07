Media, esplosioni su una petroliera in un porto russo

agenzia

Trasportava ammoniaca

ROMA, 06 LUG – Due esplosioni si sono verificate sulla petroliera Eco Wizard, forse appartenente alla flotta ombra russa, nel porto russo di Ust’-Luga, nella regione di Leningrado. La petroliera trasportava un carico di ammoniaca e si è verificata una fuoriuscita di notevole entità della sostanza. Lo riporta Rbc-Ucraina citando la pubblicazione russa The Insider, un messaggio del Ministero dei Trasporti russo e canali di monitoraggio. Almeno due esplosioni si sarebbero verificate durante il carico di ammoniaca al terminal portuale. In seguito, la petroliera si è inclinata sul lato sinistro e ha iniziato ad affondare. I danni hanno causato la fuoriuscita di ammoniaca dai serbatoi. E’ il sesto episodio di danneggiamento di navi appartenenti alla “flotta ombra” russa, che trasportano petrolio e altri carichi in elusione delle sanzioni, scrive il media ucraino. Il 27 giugno, al largo delle coste libiche, si è verificata un’esplosione sulla petroliera Vilamoura che trasportava un milione di barili di petrolio.

