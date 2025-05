Media Gaza, ‘folla assalta il sito di aiuti a Rafah’

agenzia

'Operatori Usa in fuga'. Non ci sono ancora commenti ufficiali

TEL AVIV, 27 MAG – Secondo i media di Gaza, vicini a Hamas, una folla di persone ha fatto irruzione nel complesso di aiuti umanitari nella zona di Rafah e gli operatori americani sarebbero fuggiti. Il sito sarebbe stato distrutto e la recinzione spostata, mentre un elicottero da combattimento israeliano avrebbe aperto il fuoco in aria per disperdere la folla. La notizia non viene confermata da altre fonti nella Striscia né finora l’Idf ha fatto dichiarazioni. Un filmato postato online sembra mostrare migliaia di palestinesi che invadono il sito di distribuzione a Rafah, nella parte meridionale di Gaza, poco fa.

