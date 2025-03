Media, gravi perdite ucraine dopo stop Usa a intelligence

agenzia

Time: 'Favoriti i russi in prima linea, soprattutto nel Kursk'

ROMA, 08 MAR – La decisione degli Stati Uniti di sospendere questa settimana il flusso di intelligence militare all’Ucraina ha favorito l’avanzata russa lungo una parte critica del fronte, soprattutto nel Kursk, uccidendo molti soldati ucraini negli ultimi giorni. Lo scrive Time. “Ci sono centinaia di ucraini morti”, ha detto un ufficiale Time. “Il problema più grande è il morale”, ha aggiunto, poiché le forze armate dell’Ucraina sono lasciate combattere senza alcuni dei loro migliori sistemi d’arma. E questo non a causa degli attacchi russi ma della marcia indietro americana. “Sta davvero creando un vantaggio per il nemico in prima linea”.

