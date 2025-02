Media, ‘Hamas consegnerà due ostaggi morti a Egitto’

agenzia

'In cambio Israele scarcera 301 su 602 detenuti'

TEL AVIV, 24 FEB – Secondo Channel 12, si starebbe concretizzando un accordo in base al quale Hamas trasferirà i corpi di due ostaggi morti in Egitto, mentre Israele rilascerà 301 dei 602 detenuti che avrebbe dovuto scarcerare sabato scorso. Se questa operazione avrà successo, la stessa formula potrebbe essere ripetuta con altri due ostaggi uccisi e i restanti 301 prigionieri dovrebbero essere rilasciati nella prima fase. Passare per l’Egitto significa che probabilmente la cerimonia con le bare di giovedì scorso non si ripeterà. Israele intende verificare l’identità delle salme prima del rilascio dei detenuti.

