Media, ‘Hamas dice sì in linea di principio a piano Trump’
Illustrato ai leader arabi a margine dell'Assemblea Onu
ROMA, 27 SET – “Hamas ha accettato in linea di principio il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump” per porre fine alla guerra a Gaza, che prevede anche l’immediato rilascio di tutti gli ostaggi israeliani. Lo scrive il quotidiano israeliano Haaretz citando proprie fonti. Il piano Trump in 21 punti è stato illustrato dal presidente americano nel corso dell’incontro con i leader arabi a margine dell’Assemblea Onu.
