Media, Hamas insoddisfatto dai colloqui a Doha

Informazioni di al-Arabiya, citate da Maariv

TEL AVIV, 24 MAR – Hamas è rimasto insoddisfatto dalle posizioni presentate a Doha dalla delegazione di Israele. Lo scrive Maariv, citando informazioni divulgate dalla rete televisiva al-Arabiya. ”Israele – secondo Hamas – non ha fatto riferimento al cessate il fuoco e al ritiro delle forze da Gaza”.”Le nostre richieste erano realistiche – ha aggiunto Hamas, secondo la emittente saudita – ma non c’è una volontà di Israele di raggiungere un accordo. Noi vogliamo un meccanismo chiaro e reale per un cessate il fuoco e per il rientro degli sfollati”.

