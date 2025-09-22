Media, Hamas scrive a Trump, metà ostaggi per tregua

agenzia

Missiva consegnata a Qatar,la darà a presidente Usa in settimana

ROMA, 22 SET – Hamas ha scritto una lettera al presidente Usa Donald Trump chiedendogli di garantire una tregua di 60 giorni a Gaza in cambio del rilascio di metà degli ostaggi detenuti: lo riporta Fox News, citando un alto funzionario dell’amministrazione Trump e una fonte coinvolta nei negoziati. La notizia viene confermata al Times of Israel. La lettera è attualmente trattenuta dal Qatar e verrà consegnata a Trump nel corso della settimana.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA