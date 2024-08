Media Idf, ‘uccisi 3 terroristi in Cisgiordania’

agenzia

Radio esercito: 'Nel villaggio di Zababida, vicino a Jenin'

ROMA, 30 AGO – Tre terroristi sono stati uccisi in uno scontro a fuoco e in un attacco dell’esercito israeliano (Idf) nel villaggio di Zababida vicino a Jenin, in Cisgiordania: lo ha riferito questa mattina la radio dell’esercito, come riporta il Jerusalem Post. In precedenza l’Idf aveva annunciato di aver colpito una cellula terroristica nella zona Jenin.

