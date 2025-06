Media in Iran, ‘attacchi sionisti contro Shiraz, Tabriz e Natanz

agenzia

Colpito ancora il sito nucleare

ISTANBUL, 13 GIU – “Pochi minuti fa, il regime sionista, in un nuovo attacco aggressivo, ha colpito alcune aree nella periferia delle città di Tabriz e Shiraz e il sito nucleare di Natanz”. Lo riporta la radio televisione pubblica iraniana Irib, citata da Etemad. Nell’attacco di Israele all’Iran è stato colpito anche il quartiere generale dei Pasdaran, il corpo dei guardiani della rivoluzione. Secondo quanto si apprende da qualificate fonti che stanno seguendo l’evoluzione della situazione, l’attacco avrebbe provocato “gravi danni” alla sede dell’Irgc. Sempre secondo le fonti, nella notte sono state 5 le ondate di attacchi: dopo la prima che ha preso di mira i principali siti nucleari, la seconda e la terza si sarebbero concentrate nella regione di Piranshahr e nei pressi del sito di Tabriz, la quarta avrebbe colpito i comandi militari e i centri di comunicazione a Teheran mentre nella quinta sarebbero stati interessati siti strategici e complessi nucleari secondari L’Iran ha sospeso tutti i voli a livello nazionale per motivi di sicurezza dopo gli attacchi da parte di Israele. La Compagnia aeroportuale e di navigazione aerea iraniana ha annunciato che tutti i voli in programma negli aeroporti del Paese sono sospesi fino a nuovo avviso, per motivi di sicurezza dei passeggeri, come chiesto dall’Organizzazione per l’aviazione civile iraniana, riferisce Iran International. L’Iran ha reso noto che almeno 95 persone sono rimaste ferite negli attacchi israeliani della notte scorsa.

