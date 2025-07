Media, in preparazione una telefonata tra Trump e Zelensky

agenzia

Politico, dopo lo stop degli Usa all'invio di alcune armi a Kiev

ROMA, 03 LUG – Stati Uniti e Ucraina stanno lavorando per organizzare una chiamata tra Trump e Zelensky dopo lo stop americano all’invio di alcune armi a Kiev, compresi di sistemi di difesa anti-aerea: lo riporta Politico. “Gli Stati Uniti stanno informando l’Ucraina oggi a Kiev e a breve verrà organizzata anche una telefonata tra Trump e Zelensky”, ha dichiarato un diplomatico europeo a conoscenza della pianificazione. “Gli Stati Uniti sono ancora in piena fase di definizione del modo migliore per supportare la difesa ucraina. Questa rimane una priorità”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA