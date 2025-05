Media, Iran considera improbabile che colloqui portino a accordo

agenzia

Cnn cita funzionari di Teheran prima del nuovo round a Roma

ROMA, 23 MAG – L’Iran reputa “improbabile” che i colloqui sul nucleare con gli Usa, che riprendono oggi a Roma, portino ad un accordo. Lo riporta la Cnn citando due fonti di Teheran. Gli Stati Uniti insistono affinché Teheran smantelli il suo programma di arricchimento dell’uranio, una richiesta che, secondo i funzionari iraniani, causerebbe il fallimento dei negoziati sul nucleare. Le stesse fonti hanno affermato che la partecipazione di Teheran ai colloqui di Roma serve solo a valutare l’ultima posizione di Washington, piuttosto che a cercare una potenziale svolta. Prima della sua partenza per l’Italia, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha ribadito le linee rosse di Teheran: “Trovare la strada per un accordo non è un’impresa titanica”, ha scritto su X sottolineando che “Zero armi nucleari = abbiamo un accordo” ma se sarà chiesto “Zero arricchimento = NON abbiamo un accordo”.

