Media, Israele impedirà visita ministro Riad in Cisgiordania

Ynet: 'Anp informata che sarà bloccato ingresso delegazione'

ROMA, 30 MAG – Israele ha deciso di impedire a una delegazione di ministri degli Esteri arabi, guidata dal capo della diplomazia saudita Faisal bin Farhan, di compiere domenica una visita storica in Cisgiordania. Lo scrive il Times of Israel citando un alto funzionario israeliano. Secondo quanto scrive Ynet, Israele ha informato Hussein al-Sheikh, vice del presidente dell’Anp Abu Mazen, che non consentirà alla delegazione dei ministri, tra cui Emirati, Egitto, Giordania, Qatar e Turchia, di entrare nei territori dell’Autorità Nazionale Palestinese e di incontrare Abu Mazen a Ramallah. Secondo quanto appreso da Ynet, al-Sheikh “ha reagito con stupore” alla misura di Israele e ha affermato che si tratta di una “decisione estrema”, minacciando di fare appello ai vari Paesi arabi affinché adottino misure per cambiare la decisione. L’alto funzionario israeliano citato dal Times of Israel ha dichiarato che con la visita dei ministri arabi, l’Anp stava pianificando di ospitare un incontro volto a “promuovere la creazione di uno Stato palestinese”. Israele “non coopererà con azioni volte a danneggiare sé stesso e la sua sicurezza”, ha quindi affermato il funzionario israeliano.

