Media, ‘Kamala Harris prima scelta per sostituire Biden’

agenzia

Reuters cita fonti Casa Bianca e dem: 'Non si può ignorarla'

NEW YORK, 03 LUG – La vicepresidente Kamala Harris è la migliore alternativa per sostituire Joe Biden nel caso in cui il presidente decidesse di non proseguire la sua campagna elettorale. Lo riporta Reuters citando sette fonti della campagna di Biden, della Casa Bianca e del Democratic National Committee. Alcuni democratici influenti hanno proposto alternative a Harris, ipotizzando i nomi dei governatori di California e Michigan, Gavin Newsom e Gretchen Whitmer. Ma, secondo le fonti di Reuters, escludere Harris è un desiderio quasi impossibile da realizzare. Se nominata Harris erediterebbe i fondi raccolti da Biden e la rete della sua campagna.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA