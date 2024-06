Media, ‘Kiev usa strategia ad elastico al fronte’

agenzia

Per analisti, 'cede parte del territorio per combattere meglio'

ROMA, 15 GIU – L’Ucraina ha adottato una strategia “a elastico”, del “piegarsi ma non spezzarsi”, per poter guadagnare tempo affinché non riuscirà a portare più armi e munizioni occidentali al fronte. Lo scrive l’Ap sul suo sito citando analisti, alti leader militari ucraini, soldati e ufficiali sul campo. Cedendo parte del territorio, l’Ucraina è stata in grado di combattere da posizioni meglio difese. La potenza di fuoco ucraina è migliorata da quando gli Usa hanno approvato un pacchetto di aiuti militari tanto necessario questa primavera, anche se non abbastanza rapidamente da fermare l’offensiva russa nell’Ucraina orientale. Anche se l’afflusso di munizioni occidentali ha ridotto l’evidente svantaggio dell’artiglieria di Kiev, le forze di Mosca stanno ancora guadagnando terreno lungo la serpeggiante linea del fronte e probabilmente continueranno a farlo per tutta l’estate, quando il terreno più asciutto e le giornate più lunghe non faranno altro che aiutare la loro spinta. Per questo motivo le forze di Kiev hanno adottato la strategia a elastico.

