Media, la Russia ha promesso aiuti a Damasco entro 72 ore

agenzia

Russia-Iran, 'intensificare gli sforzi' in aiuto del regime

ROMA, 30 NOV – Due fonti militari siriane hanno affermato che la Russia ha promesso che ulteriori aiuti militari arriveranno a Damasco entro le prossime 72 ore. Lo riporta Cnn Turk. I ministri degli Esteri russo e iraniano in una una telefonata hanno espresso “preoccupazione per la pericolosa escalation in Siria” dopo gli attacchi dei ribelli jihadisti nelle province di Aleppo e Idlib: lo afferma il ministero degli Esteri russo, come riporta Interfax. I ministri degli Esteri russo e iraniano concordano “sulla necessità di intensificare gli sforzi congiunti per stabilizzare la situazione in Siria, discutendone urgentemente nell’ambito del formato di Astana”.

