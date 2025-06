Media, la Siria non esclude un accordo di pace con Israele

agenzia

Fonte a Kan, 'entro la fine del mandato di Trump'

ROMA, 25 GIU – Alti funzionari siriani hanno dichiarato, in colloqui a porte chiuse, che negli ultimi giorni si è svolto un dialogo diretto con Israele, su base giornaliera. Lo riferisce la tv israeliana Kan aggiungendo che una fonte siriana ha dichiarato che il governo guidato da Ahmed al-Shara (Jolani) non esclude la possibilità di raggiungere un accordo di pace con Israele entro la fine del mandato del presidente americano Donald Trump. L’emittente ricorda che Damasco non ha condannato i raid israeliani all’Iran, mentre ha condannato fermamente l’attacco iraniano alla base americana in Qatar.

