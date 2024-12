agenzia

Lo riferisce Euronews citando fonti del governo di Baku

ROMA, 26 DIC – Sarebbe stato un missile terra-aria russo a causare mercoledì lo schianto dell’aereo della Azerbaijan Airlines nei pressi di Aktau, in Kazakhstan. Lo riferisce in esclusiva Euronews citando fonti del governo azero. Per ora non ci sono altre conferme.

