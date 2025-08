Media, ‘Netanyahu convoca gabinetto su Gaza domani alle 18’

agenzia

'Dovrebbe approvare occupazione totale della Striscia'

TEL AVIV, 06 AGO – L’ufficio del primo ministro conferma a Times of Israel che Benyamin Netanyahu convocherà il gabinetto di sicurezza domani alle 18,00 (le 17,00 in Italia) presso il suo ufficio a Gerusalemme per discutere i piani di guerra a Gaza. “Il gabinetto dovrebbe approvare durante la riunione di domani l’occupazione militare totale della Striscia”, riferisce il Times of Israel, nonostante il capo di stato maggiore dell’Idf e altri generali dell’esercito abbiano avvertito dei rischi dell’operazione.

