Media, notizie di esplosioni in una base Usa in Siria

ROMA, 11 NOV – Boati di esplosioni sono stati uditi nell’est della Siria presso una base militare Usa. Lo riferiscono media siriani e panarabi, senza per il momento fornire ulteriori informazioni. In precedenza, raid aerei statunitensi contro postazioni iraniane nella zona siriana di Dayr az Zor, nell’est del Paese, avevano causato la morte di una persona e il ferimento di altre 10 secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani.

