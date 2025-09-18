Media, offerta slovena a Croazia per centrale Krsko 2

agenzia

Quota proprietà del 25% per Zagabria, senza diritti di gestione

BELGRADO, 18 SET – La Slovenia avrebbe formalmente proposto alla Croazia un accordo di cooperazione per la costruzione della nuova centrale nucleare in Slovenia, la futura “Krško 2”. Lo sostiene il quotidiano croato Novi List, come riportato oggi dall’agenzia di stampa slovena Sta. L’offerta includerebbe una quota di proprietà del 25% riservata alla Croazia, ma senza diritti di gestione. Secondo Novi List, la proposta è molto meno favorevole per la Croazia rispetto all’attuale accordo sulla centrale nucleare di Krško, in cui ciascuno dei due Paesi detiene il 50% e la Croazia ha anche un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione. Zagabria dovrebbe rispondere all’offerta entro la fine di settembre o al più tardi all’inizio di ottobre, ha aggiunto la Sta, citando il Novi List.

