Media, oggi l’inviato Usa Witkoff incontra Putin

agenzia

Si tratta del terzo incontro con il presidente russo

ROMA, 11 APR – L’inviato del presidente Trump Steve Witkoff è in Russia e dovrebbe incontrare oggi il presidente Vladimir Putin. Lo scrive Axios. Si tratterebbe del terzo incontro tra Witkoff e Putin mentre Trump spinge per un cessate il fuoco nella guerra tra Russia e Ucraina. Trump è frustrato dal fatto che i negoziati non abbiano fatto molti progressi nelle ultime settimane e la scorsa settimana ha affermato di essere “furioso” per i commenti fatti da Putin sull’Ucraina .

