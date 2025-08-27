Media, ‘operazione israeliana a Nablus, 80 feriti’

agenzia

ROMA, 27 AGO – Almeno 80 palestinesi sono rimasti feriti oggi nella città occupata di Nablus, in Cisgiordania, in seguito ad un’operazione delle forze israeliane ancora in corso: lo riporta Al Jazeera, che cita fonti mediche. Secondo le fonti, un palestinese è stato ferito da colpi di arma da fuoco. L’esercito israeliano ha confermato all’agenzia di stampa Afp che sta conducendo un’operazione nella zona, senza specificarne lo scopo. Secondo alcuni residenti, il raid è iniziato alle 3:00 ora locale (le 2:00 in Italia), con i soldati che hanno fatto irruzione in diversi quartieri della città vecchia, che conta circa 30.000 abitanti.

