Media, Pentagono valuta ritiro di 10.000 soldati da Europa

Sarebbero la metà delle unità schierate da Biden nel 2022

ROMA, 08 APR – Alti funzionari del dipartimento della Difesa stanno valutando di ritirare fino a 10.000 soldati dall’Europa orientale (Romania e Polonia) creando preoccupazione sul fatto che ciò potrebbe dare coraggio al presidente russo Vladimir Putin. Lo scrive Nbc News. Le unità in esame fanno parte dei 20.000 uomini che l’amministrazione Biden schierò nel 2022 per rafforzare le difese dei paesi confinanti con l’Ucraina dopo l’invasione russa. I numeri sono ancora in fase di discussione, ma la proposta potrebbe comportare la rimozione di fino a metà delle forze inviate da Biden.

